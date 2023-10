Ocurrió en Maldonado. El menor estaba descalzo y en pañales. La lluvia y la baja iluminación de la zona contribuyeron al triste desenlace.

Un niño de 4 años, identificado con las iniciales D. C., falleció sobre la pasada medianoche luego de ser atropellado por un auto en la ruta perimetral de Maldonado.

Según informara la emisora local Cadena del Mar, el niño salió de un humedal e irrumpió en la calzada en una zona de escasa iluminación y en un momento en el que llovía de manera torrencial.

Por desgracia, el pequeño resultó embestido por un automóvil. El vehículo era tripulado por un hombre de 30 años que viajaba junto a su esposa, mientras que en el asiento trasero iba un bebé de tres meses, hijo de ambos. Debido a la frenada y el impacto posterior, el pequeño se soltó de su silla infantil y se golpeó, pero no salió despedido.

En cuanto al niño atropellado, testigos consultados por el citado medio coincidieron en que “se encontraba con pañales puestos, descalzo y solo con una remerita”.

El conductor del coche habló también con la emisora y, en estado de conmoción por lo vivido, explicó los hechos. “Frené, pero no pude evitar chocarlo. Lo que no podía creer es que cuando bajé veo que era un nene con pañales puestos; aquí no hay casi luz y llovía torrencial. Lo único que recuerdo es que vi algo que cruzaba y mi mujer gritó ‘ojo con el perro’. Imagínate cuando me bajo y veo que en realidad era un niño de pañales tirado en la calle”, dijo.

Fueron los ocupantes del coche quienes llamaron al 911. El niño de 4 años fue asistido en el lugar y luego trasladado a un centro de salud, pero lamentablemente no sobrevivió.

En cuanto al bebé que viajaba en el auto, fue hospitalizado para realizarle estudios y una tomografía.

El conductor fue sometido a espirometría y arrojó resultado negativo.