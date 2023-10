El hecho, que se investiga como presunto homicidio, genera conmoción en la localidad. Los vecinos piden la instalación de cámaras, la policía se comprometió a patrullar las 24 horas del día.

Tal como estaba previsto este sábado el sub jefe de Policía de San José, José Osorio, se reunió con vecinos de Puntas de Valdez, quienes les expresaron su preocupación por el gran número de hechos delictivos que en los últimos tiempos se han registrado en esa localidad, ubicada sobre el Km. 61 de la ruta 1, en el departamento de San José.

Los hurtos y rapiñas son los delitos más comunes, pero el hecho que generó gran conmoción y movilizó a los habitantes de la zona fue un presunto homicidio ocurrido días atrás. Concretamente, en una vivienda del complejo Mevir de la localidad fue encontrado sin vida Wilson Bonahón Umpiérrez, un conocido vecino muy vinculado, entre otras actividades, al Club Independiente de ese poblado. Según narraron vecinos, el cuerpo de Bonahon presentaba varias heridas de arma blanca, por lo que para ellos se estaría ante un homicidio.

El sábado Osorio no se refirió a este hecho en particular porque está siendo investigado, no obstante, dando respuesta a la preocupación de los vecinos, se comprometió a incrementar la presencia policial en la zona con patrullajes las 24 horas del día.

Por su parte, los vecinos pretenden contar con un policía permanente en la garita existente sobre la ruta 1, algo que será estudiado por las autoridades de la Jefatura de Policía de San José. También consideran necesaria la instalación de cámaras de seguridad en el centro poblado, para lograrlo, comenzarán gestiones ante la Junta Departamental de San José.

Puntas de Valdez

La localidad se encuentra localizada al sur del departamento de San José, próximo a las nacientes del arroyo Valdez y sobre la ruta 1 en su km 61. La ciudad más próxima es Libertad (9 km al este), mientras que la capital departamental San José de Mayo, se ubica 30 km al norte.