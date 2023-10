Los tricolores de Libertad golearon 4 a 0 a Nacional este miércoles por la noche. También ganaron San Lorenzo, Río Negro y Los Cardenales.

La web deportiva expectativa.uy informó respecto a la nueva jornada de la Liga Mayor de Fútbol de San José:

FECHA 8

Campana 4 – Nacional 0

Goles: Germán Alayón (C), Santiago Gáspari (C), Esteban Rodríguez (C), Andrés Delgado (C)

Atlanta El Gráfico 2 – Los Cardenales 3

Goles: Gerónimo Vázquez (AEG), Diego Reboiras (AEG), Martín Camejo x3 (LC)

San Lorenzo 1 – Tito Borjas 0

Goles: Iván Reyes (SL)

Río Negro 3 – River Plate 0

Goles: Facundo Pérez (RN), Diego de los Santos (RN), Maximiliano Castro (RN)

Central – Treinta y Tres (miércoles 1 de noviembre)

Libre: Universal

Tabla Clausura

Tabla anual: Campana 28 pts, Universal, River Plate y Río Negro 25, San Lorenzo 23, Central 21, Tito Borjas 17.2, Treinta y Tres 14, Nacional 10.6, Los Cardenales 3, Atlanta El Gráfico 0

FECHA 9

Universal – San Lorenzo

Los Cardenales – Campana

Nacional – Central

Tito Borjas – Río Negro

River Plate – Atlanta El Gráfico

Libre: Treinta y Tres